ظريف يتهم أمريكا بإعاقة إصدار تأشيرات لوفد إيران للأمم المتحدة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظري، اليوم الخميس، إن نظيره الأمريكي مايك بومبيو يحاول إعاقة إصدار تأشيرات سفر للوفد الإيراني لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كتب ظريف على تويتر "بومبيويحاول التملص من إلتزام الولايات المتحدة بإصدار تأشيرات سفر لوفود الأمم المتحدة باللجوء إلى توصيفات من ابتكاره". ولم يوضح ما إذا كان التأخير قد يكون مرتبطًا بوضعه على قائمة الولايات المتحدة السوداء في نهاية يوليو تموز.
أضاف ظريف في تغريدة "درس من التاريخ ربما، لنظيري المبتدئ: نيلسون مانديلا كان على قائمة مراقبة الإرهابيين الأمريكية حتى عام 2008، بعد 15 عامًا من حصوله على جائزة نوبل للسلام".
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