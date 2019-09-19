حسين كامل.. بداية عهد السلطنة تحت حكم الاحتلال

" الله حي ... عباس جاي ".. كلمات ألفها أطفال القرن الـ 19 لتصف علاقة الشعب بالسلطان حسين كامل والخديوي عباس آنذاك أوربما لتوضح لنا ملامح عصر بأكمله و لتكشف هدف تلك الكلمات ونعرف أكثر عن السلطان حسين الذي فتح لقبه عصرا جديدا في تاريخ مصر الحديثة " عصر السلطنة بعد عزل الخديوي عباس حلمي بن أخيه وإعلان الحماية البريطانية على مصر " في يوم الـ 19 من سبتمبر1914 م.

وكانت تلك الخطوة قد أنهت السيادة الاسمية للعثمانيين على مصر، ويلاحظ أن لقب "سلطان" هو نفس اللقب لرأس الدولة العثمانية،

وقبل تولي حسين كامل السلطنة في مصر، سبق له أن تولى نظارة الأشغال العمومية، فأنشأ سكة حديد القاهرة - حلوان، ثم نظارة المالية فرئاسة مجلس شورى القوانين.

كانت عودة عباس حلمى الثانى هى الحلم الذى ظل يداعب المصريين أثناء صراعهم لجلاء الإنجليز عن مصر، بعدما كان من المخطط أن يعود الخديوى عباس حلمى الثانى من إسطنبول إلى مصر بعد عدة أشهر، إلا أنه تعرض لمحاولة اغتيال على يد أحد المصريين على باب قصر «طوب كابى» مقر

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حكم السلطان العثمانى، وهو ما يعرف بالباب العالي.

استغرق علاج الخديوى عباس حلمى الثانى عدة أشهر اشتعلت خلالها نيران الحرب العالمية الأولى، فأعلن خديوى مصر وقوفه فى صف السلطان العثمانى فى حربه ضد بريطانيا، فما كان من ناظر الخارجية البريطانى إلا أن أصدر قرار بعزله فى ١٩ ديسمبر ١٩١٤، ليخلفه عمه السلطان حسين كامل ابن الخديوى إسماعيل، وهكذا أصبحت مصر سلطنة بدلا من خديوية.

كانت عودة عباس حلمى الثانى، هى الحلم الذى ظل يداعب المصريين أثناء صراعهم لجلاء الإنجليز عن مصر، وفى قرى المحروسة ترجم الأطفال ذلك فى أغانيهم التى كانت تحلم بعودة عباس، فكانوا يغنون:

" الله حي.. عباس جاي.. ضرب البمبة (فى جزء من أجزاء جسم العمدة).. وهو جاي"