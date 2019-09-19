هلاك 9 إرهابيين بمصر

لقي 9 عناصر إرهابية مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات الأمنية أثناء مداهمة وكرين بمدينتي العبور و15 مايو، من بينهم قيادي بحركة لواء الثورة الإرهابية يدعى محمود غريب قاسم محمود، والمتورط في حادثتي اغتيال العميد عادل رجائي، واستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية.
وعثر بحوزة العناصر الإرهابية وفقا لبيان وزارة الداخلية المصرية على 6 أسلحة آلية، و2 خرطوش، وكمية من مادتي RSALT والنترات، ومجموعة من الدوائر الكهربائية، عبوة متفجرة، و2 هياكل عبوات.
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