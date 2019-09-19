جانتس يطالب برئاسة حكومة الوحدة في إسرائيل

أعلن بيني جانتس، منافس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية، اليوم الخميس، أنه يريد أن يكون رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي من المقرر أن تنبثق من هذه الانتخابات.

وقال رئيس حزب "أزرق أبيض" قبل اجتماع مع كوادر حزبه للصحافيين "الإسرائيليون يريدون حكومة وحدة (...) أريد أن أشكل هذه الحكومة على أن أتولى رئاستها".

ولم تصدر النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية التي أجريت الثلاثاء حتى الآن.

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وتشير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى تقدم تحالف أزرق أبيض بمقعدين على حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو، وذلك بعد فرز 97 في المائة من الأصوات.

وفي وقت سابق الخميس، أحدث نتنياهو مفاجأة بدعوته جانتس إلى أن يشكلا معاً حكومة وحدة، بعدما كان دعا إلى تشكيل حكومة يمينية.

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وقال رئيس هيئة الأركان السابق، إن تحالفه لديه غالبية المقاعد ويجب أن يترأس الحكومة المقبلة.

وقال جانتس "لقد صوت الشعب بوضوح لصالح الوحدة".

وأضاف "حتى الان، حصل أزرق أبيض على 33 مقعداً بينما لم يحصل نتنياهو على الأغلبية الكافية لتشكيل الائتلاف كما كان يأمل".

وتابع "سوف نستمع إلى الجميع لكننا لن نقبل فرض الإملاءات علينا".

ويسعى نتنياهو إلى البقاء في منصبه بأي وسيلة ومواصلة حكمه كرئيس للوزراء في إسرائيل، بينما يواجه احتمال اتهامه بالفساد في الأسابيع المقبلة.