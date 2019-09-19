كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المركز القومي الأمريكي للأعاصير: "هامبرتو" قد يتسبب في فيضانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رغم أن إعصار هامبرتو كان يتحرك بعيدًا، فقد توقع المركز القومي الأمريكي للأعاصير الذي يتخذ من ميامي مقرًا له، فترة طويلة من الرياح الخطيرة حتى اليوم الخميس وحذر من أن موجات الانكسار الخطيرة قد تؤدي إلى فيضان ساحلي خلال الليل.

وأفادت شركة الكهرباء "بيلكو" أن أكثر من 28.000 منزل وشركة قد فقدت الكهرباء بحلول المساء. تم إلغاء الرحلات الجوية وقام بعض السكان في العاصمة هاميلتون بنوافذ مغطاة بألواح خشبية وألواح معدنية.

وحذر مسؤولو برمودان السكان من الابتعاد عن الطرق والاستعداد لأعاصير محتملة مع زيادة سرعة الإعصار إلى الأمام وتدهور الأحوال الجوية.

وذكر المسؤولون أيضًا أنه يجب نقل الأشخاص الذين لجأوا إلى مأوى سكن طارئ في مدرسة ثانوية عامة بعد إتلاف النوافذ.

وقال جيمس دودجسون، مدير خدمة الطقس في برمودا: "أن الظروف تزداد سوءًا بالفعل".

وأضاف: "لا يمكنني حتى استبعاد بعض الأعاصير المعزولة. وقال في مؤتمر صحفي "لدينا وضع خطير للغاية حيث لدينا إعصار كبير للغاية يتجه شمالا."

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وكانت العاصفة مليئة بالرياح بسرعة 120 ميلًا في الساعة (193 كم ساعة) وسرعت خلال فترة الظهيرة، وكانت تتحرك بسرعة 20 ميلًا في الساعة (31 كم ساعة).

وحذر منسق الكوارث الوطنية في برمودا "ستيف كوشام" من أن العاصفة يمكن أن تسقط الأشجار وتدمير خطوط الكهرباء، في حين أن الأعاصير قد تتلف المباني.

أنهى المسؤولون خدمات العبارات الحكومية وأغلقوا طريقًا رئيسيًا يؤدي إلى المطار مساء الأربعاء. كما فتحوا ملجأ في مدرسة ثانوية تتسع لـ 100 شخص.

وقال أحد الشهود أن المدارس أغلقت وأن سيارات الإسعاف في وضع الاستعداد.

وارتفع موسم العواصف الأطلسي في الأسابيع الأخيرة.

ولا تزال جزر البهاما تعاني من الدمار الذي خلفه إعصار دوريان، وانتقلت بقايا منطقة الاستوائية إيميلدا إلى الداخل عبر ساحل خليج تكساس وجنوب شرق لويزيانا أثناء ضعفها، مما أدى إلى تحذيرات من فيضانات مفاجئة وأمطار غزيرة.

