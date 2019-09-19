كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: الهند وأمريكا تتوصلان إلى تفاهم مبدئي حول عمليات المناولة الأرضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد ثلاثة أشهر من منع وزارة النقل الأمريكية شركة طيران الهند من أداء مهام المناولة الأرضية في المطارات الأمريكية، قالت وزارة الطيران المدني الهندية، إن آلية جديدة ستعالج قريبًا مخاوف واشنطن المتعلقة بأمن الطيران.

ووفقًا للصحيفة الهندية The Hindu، توصلت الهند والولايات المتحدة إلى تفاهم مبدئي حول الحاجة إلى تعديل لوائح المناولة الأرضية لشركات الطيران الأجنبية في أراضيها.

ونقلت الصحيفة عن وزير الطيران المدني الهندي، ب. س. خارولا، قوله: "إننا نقوم بتعديل قواعد التعامل مع الأرض ووضع آلية لمعالجة مخاوفهم دون المساس بالأمن".

نشأت الحاجة إلى تعديل القواعد، بعد أن شددت كل من واشنطن ونيودلهي قواعد المناولة الأرضية لشركات الطيران الأجنبية في مطاراتها بسبب مخاوف أمنية.

وقررت وزارتا الطيران المدني في كلا البلدين أداء مسؤولياتهما الخاصة في التعامل مع الأرض من خلال مراقبة أكثر صرامة للموظفين.

وحسب الصحيفة، لأن القضية لها آثار أمن قومي، وستسعى وزارة الطيران المدني الهندية إلى الحصول على موافقة مجلس الاتحاد قبل تعديل هيئة مطارات الهند (لوائح خدمات المناولة الأرضية) لعام 2018، والتي تحظر حاليًا على شركات الطيران الأجنبية تنفيذ 60 وظيفة أمنية على الأقل تتعلق بخدمات المناولة الأرضية.

بالإضافة إلى الولايات المتحدة، ستستفيد أستراليا وكندا، أيضًا، من اتفاقية الخدمات الجوية المعدلة الخاصة بالمناولة الأرضية.

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ونقلت الصحيفة عن مسؤول بوزارة الطيران المدني الهندي، قوله، إن القيود الأمنية ستظل سارية على شركات الطيران الأجنبية في الدول الأخرى.

وظهرت الخلافات بين الهند والولايات المتحدة بعد اعتراض واشنطن على نيودلهي، مما أدى إلى تغيير اتفاقية الخدمات الجوية الثنائية لعام 2005.

وعلى صعيد آخر، أعلنت شركة "سويس بورت" السويسرية عن فوزها بخدمات المناولة الأرضية في 15 مطاراً بالمملكة المغربية لمدة سبع سنوات، ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل.

وقالت شركة lSwissport Internationa، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها حصلت على صفقة المناولة الأرضية في 15 مطاراً بعد منافسة عالمية أجراها المكتب الوطني للمطارات.

الرخصة الجديدة لخدمات المناولة الأرضية، والتي تنافس عليها ستة منافسين، تتعلق بمطارات أكادير والحسيمة والدار البيضاء والداخلة والرشيدية والصويرة وفاس والعيون ومراكش، والناظور وورزازات ووجدة والرباط وطنجة ثم تطوان.

وتعمل شركة "سويس بورت" في مطارات المغرب، منذ سنة 2012. وقال كريستوف دي فيغيريدو، الرئيس التنفيذي للشركة بالمغرب، إن "تجديد الثقة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني في المغرب يدفعنا إلى الاستمرار في الاستثمار على مستوى فريق العمل وتجهيزه بأحدث المعدات في مجال المناولة الأرضية".

وأوضح المسؤول التنفيذي للشركة، في تصريح صحافي، أن شركة "سويس بورت ستقوم في المرحلة المقبلة بتشغيل الكثير من معداتها بواسطة الكهرباء لزيادة تحسين بصمتنا"، مضيفا أنه بحلول سنة 2021 "ستقوم الشركة بتحويل معظم أسطولها من معدات الدعم الأرضي في مطار مراكش إلى الدفع الكهربائي".