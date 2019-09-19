سائح بلجيكي ينتحر في مراكش.. ألقى بنفسه من الطابق الخامس داخل فندق

اهتزت مدينة مراكش، صباح اليوم الخميس، على وقع خبر انتحار سائح أجنبي، بعدما ألقى بنفسه من شرفة أحد الفنادق في شارع الحسن الثاني في الحي الشتوي في مراكش.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الهالك يبلغ من العمر حوالي 23 سنة، ويحمل الجنسية البلجيكية، وقد ألقى بنفسه من الطابق الخامس للفندق، إذ لقي مصرعه على الفور.

وأضاف المصدر ذاته أن مكان الحادث عرف حالة استنفار لمختلف السلطات، والمصالح الأمنية، حيث ساد جو من الخوف، والهلع داخل الفندق.

وفتحت السلطات تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث، في حين تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة.