هل يعود البنزرتي للمغرب لتدريب نهضة بركان؟ – صورة

من المرتقب أن يعلن نادي نهضة بركان، اليوم الخميس، بشكل رسمي عن المدرب الجديد، الذي سيشرف عليه هذا الموسم، في المنافسات المحلية وكأس الاتحاد الإفريقي، خلفا للمدرب المقال، منير الجعواني.

وفي الوقت الذي يحوم فيه الغموض حول الإسم الذي سيشرف على الفريق البرتقالي، هذا الموسم، فإنه يتم تدول اسمين إثنين، الأول هو التونسي، فوزي البنزرتي، المدرب السابق للوداد البيضاوي، والإطار الوطني الشاب، طارق السكيتيوي، المدرب السابق للمغرب التطواني.

ورود اسم المدرب التونسي المثير للجدل، جاء بعد أن تم تداول صورة له مع النائب الأول للرئيس، عبد المجيد مضران، وحديث الصحافة التونسية عن طلاق مرتقب له مع نادي النجم الساحلي التونسي، وهي الصورة التي لم يؤكد على صحتها النادي البرتقالي.