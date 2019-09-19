الأمن يقدم مؤشرات الجريمة.. القضايا المسجلة بلغت 449 ألف وارتفعت بـ5,85%

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، عن أرقام معدلات الجريمة بالمغرب، والمجهودات المبذولة لمحاربتها، وذلك في ندوة صحافية بالمركز الوطني للأبحاث القضائية بسلا، صباح اليوم الخميس.

وقال محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية، إنه من خلال استقراء الرسم البياني لمعدلات الجريمة بالمناطق الحضرية، خلال هذه السنة وحتى 15 شتنبر الجاري، تم تسجيل 449 ألف و316 قضية زجرية، وتم استجلاء حقيقة 396 ألف و970 قضية، بمعدل زجر يناهز 88,34 بالمائة.

وأسفرت المعالجة الأمنية للقضايا المسجلة بحسب المسؤول الأمني، عن توقيف 443 ألف و728 شخصا، من بينهم 16 ألف و862 قاصرا.

وارتفع عدد القضايا المسجلة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 5,85 بالمائة، أي بزائد أكثر من 24 ألف و820 قضية زجرية.

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ومن خلال التحليل النوعي للمؤشرات الرقمية، لاحظ المسؤول الأمني، تسجيل انخفاض ملحوظ بناقص 2.49 بالمائة في مختلف الجرائم الماسة بالممتلكات، أي جميع أنواع السرقات، بحيث تراجع هذا النوع من الجرائم بـ2124 قضية.

كما سجل تزايدا مضطردا بـ7 بالمائة، في عدد الضحايا المستمع إليهم، وذلك بـ14 ألف و582 ضحية، يضيف الدخيسي، “وهي مسألة بالغة الدلالة، تعزى إلى تقوية أنشطة القرب التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، ومواصلة تعميم قاعات القيادة والتنسيق، والتنسيق المرتبطة بوحدات شرطة القرب”.

كما تزايد العدد الإجمالي للموقوفين بنسبة 10 بالمائة، فضلا عن تزايد عدد القاصرين الموقوفين أيضا.