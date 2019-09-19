القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت الهيئة العامة للشؤون المدينة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ستسلم غدا الجمعة، جثماني الشهيدين نسيم أبو رومي من العيزرية، وعمر يونس من سنيريا في محافظة قلقيلية، المحتجزين لديها.
يذكر أن الطفل أبو رومي (14 عاما) استشهد في منتصف شهر آب/أغسطس الماضي، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى.
واستشهد الشاب يونس (20 عاما)، في السابع والعشرين من نيسان/أبريل الماضي، في مستشفى "بيلنسون"، بعد أسبوع من إصابته على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.
ووفقا للحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشُهداء، فإن سلطات الاحتلال لا زالت يحتجز جثامين 253 شهيدا في "مقابر الأرقام" و45 في الثلاجات التابعة لشرطة الاحتلال.
وتضم قائمة الشهداء المحتجزة جثامينهم في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام منذ انتفاضة القدس في تشرين أول/ أكتوبر 2015، 45 شهيدا من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، أقدمهم الشهيد عبد الحميد سرور والمحتجز جثمانه منذ 15 نيسان/أبريل 2016.
وسبق للاحتلال أن دفن 4 شهداء في "مقابر الأرقام"، بعد أن كان يحتجز جثامينهم في الثلاجات.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين أبو رومي ويونس الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.