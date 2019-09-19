يـا بِـنْـتـي رَبّـي إبْـنِـك بْـهـذا الـزَّمـان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يـا بِـنْـتــي رَبّــي إبْــنِــكِ بْــهــــــــــذا الـزَّمــان
بْـــروحِ الأمــومِـه الـرَّزيـنِـه بْـحُـبّ وْحَـــــنـان
بِالْـعَــقِــل وِالْإحْـسـاس وِالــصَّــبْــرِ الْـجَـمـيـــل
حَــتّــى بْـزَمـانـو يْـعــيــشْ عُـمْـرو فــي أمـان!
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يـــا بِـنْـتـي رَبّــي إبْــنِــكِ بْـيِــبْــقـــى سَـــعـيــد
لا تِـرْخــي حَــبْـلــو لَــو صَـبـي عِـنْـدِكْ وَحـيـد
إهْـــدي عَــلـى عَـقْـلـو وْعَـلـى قَـلْـبـو الـطَّــري
مِـنْ قَــبِـل مـا يِــقْـسـى مِــثِــلْ لــوحِ الْـحَـديــد!
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يــا بِــنْــتـي رِبّـــي إبْـــنِــكِ وْبَـعْــــدو زْغــيــر
يِـتْـقَـلَّـب وْيِـلْـعَـبْ عَـلــى جْــنــابِ الــسَّـــريــر
يِـحْـكـي مَـعـاكـي ومَـعــــــانــا بِـالإحْــتِــــــرام
حَـتّــى وِقـِــحْ مـا يْـصـيـر أو راســـو كْـبــيــر!
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يـا بِـنْـتـي إبْـــنِــكْ فـــي عْــيــونِــكْ أحْــرُســي
بِـالْــعِــلِــمْ وِالْأخْـــــــلاقْ راســـــو اُغْــرُســـي
وْقُــصّــي لْــســانـــو إذا لْـــســـانـــو طَـــوَّلـــو
فـي الْـبــيـتْ أوْ عَـالـنّـاس أو فِ الْـمَــدْرَســي!
*
يــا بِــنْـتـي لَــمّــا مُــراهِـــقْ إبْــنِــكِ يْــصــيــر
خَـلّــي كَــلامِــكْ مِــثِـلْ نَــسْــمــاتِ الْــحَــريــر
عــيـنِـكْ عَـلـى كْـتـابـو وْعَـلـى عْـيـونـو كَـمـان
وإيــدِكْ عَ قَــلْـبــو قَــبِـلْ مـا قَــلْــبــو يْـطــيــر!
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يـــا بِـنْـتـي لَــمّــا إبْــنِــكِ بْـجـــيــلِ الــشَّـــبـاب
ويْــصـيـر قَـلْـبــو يْـحــومْ عَـجْـنــاحِ الـسَّـحـاب
صَـلّــي نَـصـيـبــو يْــكــونْ مَـعْ بِـنْـتِ الْـحَـلال
وْبِـنْـتِ الْـحَــلالِ بْـتِـعْـرِفِ دْروبِ الــصَّــواب!
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يــا بِـنْـتــي إهْــدي إبْــنِـــكِ بـألْـطَـفْ كَــــــلام
يِـخْــتــارْ بِــنْــتِ الْـعَــقِــلْ لا بِــنْــتِ الْــغـَـرام
وْمـا يِـجِــرَح رْفــيــقِـــةْ حَــيـــاتــو وْأهِــلْــهــا
وْيِـبْــنـي مَـعـاهــا عــيــلِــه فـيـهــا انْـسِــجــام!
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يــا بِــنْــتـي رَبّــي إبْــنِــكِ الْـغـالـي الْـحَـبـيـب
مِـــنْ بَــعِــد مـــا يِــخْـتـار وِيْــتِـمِّ الـنَّصـيــب
عــيــنــو عَــلـى الأوْلاد وْمــا يِــنْــســى حَــدا
بــيـــظَــلْ قَــلْــبِ وْلادو عَ قَــلْــبــو قَــريــب!
*
يــا بِــنْــتــي ربّــي إبْــنِــكِ يْــكــونِ الْـــمِــثــال
وْيِــمْــشــي بْـطـريقِ الـشَّـرَف وِدْروبِ الْحَـلال
حَــتّــى وْلادو بَـــعْــــدو عَ دْروبِ الــنَّــجــــاح
يِــمْــشــوا عَ دَرْبِ الــتَّـعَـبْ لا دَرْبِ الــــدَّلال!
*
يـــا بِــنْـتـي رَبّـي إبْــنِــــكِ بْــيِــبْــقـــى مَــعِــك
بْـآخِـر حَــيـاتِـــكْ تـــاجْ راســـو بْــيِــرْفَــعِــك
بِـتِـبْـقـى وَصـاياكـي وْصـوتِـكْ فــي الـصَّـمـيـم
وفـي قَـلْـبْ قـلـبـو وْشَـرايـيـنــو يِــسْـــــمَــعِـك!
*
يــا بِــنْـتـي إبْـنِــكْ لَـو كِــبِـر أوْ صـــارْ ســـيــد
أوْ بَـــدّو يِـــفْــرَح مَــعِ وْلادو بْــيــــوم عـــيـــد
مَـا بِـــنْــســــــى إمّــــــو لا وَلا كِـــلْــمــاتْــهــا
لَــوْ كـانْ بــيــتــو بْـآخِـــرِ الــدِّنْــيــا بْــعـــيــد!
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