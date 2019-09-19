يـا بِـنْـتـي رَبّـي إبْـنِـك بْـهـذا الـزَّمـان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يـا بِـنْـتــي رَبّــي إبْــنِــكِ بْــهــــــــــذا الـزَّمــان

بْـــروحِ الأمــومِـه الـرَّزيـنِـه بْـحُـبّ وْحَـــــنـان

بِالْـعَــقِــل وِالْإحْـسـاس وِالــصَّــبْــرِ الْـجَـمـيـــل

حَــتّــى بْـزَمـانـو يْـعــيــشْ عُـمْـرو فــي أمـان!

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يـــا بِـنْـتـي رَبّــي إبْــنِــكِ بْـيِــبْــقـــى سَـــعـيــد

لا تِـرْخــي حَــبْـلــو لَــو صَـبـي عِـنْـدِكْ وَحـيـد

إهْـــدي عَــلـى عَـقْـلـو وْعَـلـى قَـلْـبـو الـطَّــري

مِـنْ قَــبِـل مـا يِــقْـسـى مِــثِــلْ لــوحِ الْـحَـديــد!

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يــا بِــنْــتـي رِبّـــي إبْـــنِــكِ وْبَـعْــــدو زْغــيــر

يِـتْـقَـلَّـب وْيِـلْـعَـبْ عَـلــى جْــنــابِ الــسَّـــريــر

يِـحْـكـي مَـعـاكـي ومَـعــــــانــا بِـالإحْــتِــــــرام

حَـتّــى وِقـِــحْ مـا يْـصـيـر أو راســـو كْـبــيــر!

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يـا بِـنْـتـي إبْـــنِــكْ فـــي عْــيــونِــكْ أحْــرُســي

بِـالْــعِــلِــمْ وِالْأخْـــــــلاقْ راســـــو اُغْــرُســـي

وْقُــصّــي لْــســانـــو إذا لْـــســـانـــو طَـــوَّلـــو

فـي الْـبــيـتْ أوْ عَـالـنّـاس أو فِ الْـمَــدْرَســي!

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يــا بِــنْـتـي لَــمّــا مُــراهِـــقْ إبْــنِــكِ يْــصــيــر

خَـلّــي كَــلامِــكْ مِــثِـلْ نَــسْــمــاتِ الْــحَــريــر

عــيـنِـكْ عَـلـى كْـتـابـو وْعَـلـى عْـيـونـو كَـمـان

وإيــدِكْ عَ قَــلْـبــو قَــبِـلْ مـا قَــلْــبــو يْـطــيــر!

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يـــا بِـنْـتـي لَــمّــا إبْــنِــكِ بْـجـــيــلِ الــشَّـــبـاب

ويْــصـيـر قَـلْـبــو يْـحــومْ عَـجْـنــاحِ الـسَّـحـاب

صَـلّــي نَـصـيـبــو يْــكــونْ مَـعْ بِـنْـتِ الْـحَـلال

وْبِـنْـتِ الْـحَــلالِ بْـتِـعْـرِفِ دْروبِ الــصَّــواب!

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يــا بِـنْـتــي إهْــدي إبْــنِـــكِ بـألْـطَـفْ كَــــــلام

يِـخْــتــارْ بِــنْــتِ الْـعَــقِــلْ لا بِــنْــتِ الْــغـَـرام

وْمـا يِـجِــرَح رْفــيــقِـــةْ حَــيـــاتــو وْأهِــلْــهــا

وْيِـبْــنـي مَـعـاهــا عــيــلِــه فـيـهــا انْـسِــجــام!

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يــا بِــنْــتـي رَبّــي إبْــنِــكِ الْـغـالـي الْـحَـبـيـب

مِـــنْ بَــعِــد مـــا يِــخْـتـار وِيْــتِـمِّ الـنَّصـيــب

عــيــنــو عَــلـى الأوْلاد وْمــا يِــنْــســى حَــدا

بــيـــظَــلْ قَــلْــبِ وْلادو عَ قَــلْــبــو قَــريــب!

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يــا بِــنْــتــي ربّــي إبْــنِــكِ يْــكــونِ الْـــمِــثــال

وْيِــمْــشــي بْـطـريقِ الـشَّـرَف وِدْروبِ الْحَـلال

حَــتّــى وْلادو بَـــعْــــدو عَ دْروبِ الــنَّــجــــاح

يِــمْــشــوا عَ دَرْبِ الــتَّـعَـبْ لا دَرْبِ الــــدَّلال!

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يـــا بِــنْـتـي رَبّـي إبْــنِــــكِ بْــيِــبْــقـــى مَــعِــك

بْـآخِـر حَــيـاتِـــكْ تـــاجْ راســـو بْــيِــرْفَــعِــك

بِـتِـبْـقـى وَصـاياكـي وْصـوتِـكْ فــي الـصَّـمـيـم

وفـي قَـلْـبْ قـلـبـو وْشَـرايـيـنــو يِــسْـــــمَــعِـك!

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يــا بِــنْـتـي إبْـنِــكْ لَـو كِــبِـر أوْ صـــارْ ســـيــد

أوْ بَـــدّو يِـــفْــرَح مَــعِ وْلادو بْــيــــوم عـــيـــد

مَـا بِـــنْــســــــى إمّــــــو لا وَلا كِـــلْــمــاتْــهــا

لَــوْ كـانْ بــيــتــو بْـآخِـــرِ الــدِّنْــيــا بْــعـــيــد!