رئيس اتحاد السباحة يبحث مع نظيره القطري سبل التعاون المشترك

وذكر بيان عن اتحاد السباحة تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "كبيان اجرى زيارة الى العاصمة القطرية الدوحة لتوطيد العلاقة مع الجانب القطري و تفعيل سبل التعاون المشترك بين الجانبين".

واضاف أن "الجابر ابدى استعداده الكامل للتعاون مع الاتحاد العراقي فيما يتعلق بتبادل الخبرات و تطوير الكفاءات التدريبية و الفنية العراقية و اقامة المعسكرات التدريبية".



وحضر الاجتماع جميع اعضاء المكتب التنفيذي و خبراء اتحاد السباحة القطري.