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رئيس اتحاد السباحة يبحث مع نظيره القطري سبل التعاون المشترك

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2019-09-19 | 15:16

رئيس اتحاد السباحة يبحث مع نظيره القطري سبل التعاون المشترك

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بحث رئيس الاتحاد المركزي للسباحة خالد كبيان سبل التعاون المشترك مع رئيس اتحاد السباحة القطري خليل الجابر.
وذكر بيان عن اتحاد السباحة تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "كبيان اجرى زيارة الى العاصمة القطرية الدوحة لتوطيد العلاقة مع الجانب القطري و تفعيل سبل التعاون المشترك بين الجانبين".

واضاف أن "الجابر ابدى استعداده الكامل للتعاون مع الاتحاد العراقي فيما يتعلق بتبادل الخبرات و تطوير الكفاءات التدريبية و الفنية العراقية و اقامة المعسكرات التدريبية".


وحضر الاجتماع جميع اعضاء المكتب التنفيذي و خبراء اتحاد السباحة القطري.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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