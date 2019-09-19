رئيس اتحاد السباحة يبحث مع نظيره القطري سبل التعاون المشترك

2019-09-19 | 15:16
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بحث رئيس الاتحاد المركزي للسباحة خالد كبيان سبل التعاون المشترك مع رئيس اتحاد السباحة القطري خليل الجابر.
واضاف أن "الجابر ابدى استعداده الكامل للتعاون مع الاتحاد العراقي فيما يتعلق بتبادل الخبرات و تطوير الكفاءات التدريبية و الفنية العراقية و اقامة المعسكرات التدريبية".
وحضر الاجتماع جميع اعضاء المكتب التنفيذي و خبراء اتحاد السباحة القطري.
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