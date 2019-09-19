الكشف عن عزم ترامب إنشاء تحالف أمريكي لتأمين مضيق هرمز

تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتشكيل تحالف دولي واستخدام 55 سفينة للقيام بدوريات في المياه البحرية بالقرب من إيران في تشرين الثاني المقبل، حسبما أفادت صحيفة "كيودو" اليابانية في واشنطن، اليوم الخميس.



كما طلبت الولايات المتحدة من اليابان المشاركة في التحالف، لكن اليابان رفضت بسبب علاقاتها الودية التقليدية مع إيران. وذكرت الوكالة بالإشارة إلى مصادر مطلعة، أن الخطة الأمريكية قد تواجه صعوبات، حيث أن أربع دول فقط وافقت على المشاركة في تحالف تأمين الملاحة في مضيق هرمز، هي أستراليا والبحرين وبريطانيا والمملكة العربية السعودية كما طلبت الولايات المتحدة من اليابان المشاركة في التحالف، لكن اليابان رفضت بسبب علاقاتها الودية التقليدية مع إيران. ووفقًا لوكالة "كيودو"، تم تقديم الخطة لممثلي 28 دولة في وقت سابق من هذا الأسبوع، في البحرين، على متن سفينة حربية بريطانية. ولم تحضر فرنسا وألمانيا هذا الاجتماع، وجاء هذا التغيب بحسب الصحيفة، سعياَ للنأي بالنفس عن ترامب، الذي كان قد انسحب سابقا من الصفقة النووية الموقعة عام 2015 مع إيران.

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