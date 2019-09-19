نائبة تكشف عن 'رقابي' يهرب اللاعبين بجوازات مزورة

2019-09-19 | 15:05
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كشفت النائبة عالية نصيف، عن وجود "رقابي" يهرب اللاعبين بجوازات مزورة الى الكويت.
وقالت نصيف في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، "رقابي يهرب لاعبين أولهم ص و الثاني أ بجوازات مزورة و يعبرهم من تأشيرة الحجوزات بنفسه وامام أنظار أمن المطار الى الكويت".
وذيلت تغريدتها بهاشتاغ: "#المهربجية وما ايامكم الا عدد وما جمعكم الا بدد".
وذيلت تغريدتها بهاشتاغ: "#المهربجية وما ايامكم الا عدد وما جمعكم الا بدد".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.