نائبة تكشف عن 'رقابي' يهرب اللاعبين بجوازات مزورة

وقالت نصيف في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، "رقابي يهرب لاعبين أولهم ص و الثاني أ بجوازات مزورة و يعبرهم من تأشيرة الحجوزات بنفسه وامام أنظار أمن المطار الى الكويت".

وذيلت تغريدتها بهاشتاغ: "#المهربجية وما ايامكم الا عدد وما جمعكم الا بدد".

