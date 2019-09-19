الحلبوسي ورئيس برلمان كردستان يؤكدان ضرورة خلق مناخ سياسي وتوافقات تدفع بالعمل المشترك

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس برلمان اقليم كردستان العراق ريواز فائق، الخميس، على ضرورة خلق مناخ سياسي وتوافقات تدفع بالعمل والتنسيق المشترك.
واضاف المكتب، أنه "جرى خلال اللقاء بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، والقوانين الاتحادية، ومنها قانون الإدارة المالية والموازنة الاتحادية العامة لسنة 2020".
وتابع المكتب ان "اللقاء اشار إلى أهمية القوانين التي تضمن حقوق المواطنين جميعا دون الإضرار بالطرف الآخر، والتأكيد على ضرورة خلق مناخ سياسي وتوافقات تدفع بالعمل والتنسيق المشترك، خدمةً لمصلحة الوطن والمواطن".
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