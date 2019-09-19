الحلبوسي ورئيس برلمان كردستان يؤكدان ضرورة خلق مناخ سياسي وتوافقات تدفع بالعمل المشترك

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب التقى اليوم رئيس برلمان إقليم كردستان ريواز فائق، جاء ذلك عقب استقباله في أربيل خلال زيارة رسمية يجريها سيادته إلى إقليم كردستان للقاء عدد من المسؤولين".واضاف المكتب، أنه "جرى خلال اللقاء بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، والقوانين الاتحادية، ومنها قانون الإدارة المالية والموازنة الاتحادية العامة لسنة 2020".

وتابع المكتب ان "اللقاء اشار إلى أهمية القوانين التي تضمن حقوق المواطنين جميعا دون الإضرار بالطرف الآخر، والتأكيد على ضرورة خلق مناخ سياسي وتوافقات تدفع بالعمل والتنسيق المشترك، خدمةً لمصلحة الوطن والمواطن".

