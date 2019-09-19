الحلبوسي يدعو إلى حراك سياسي لحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التقى، اليوم، رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، خلال زيارة رسمية يجريها إلى إقليم كردستان للقاء عدد من المسؤولين".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، كما بحث اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية اعتماد الحوار لتخفيف التوتر وحلَّ المشاكل من أجل تجنب الأزمات".

ودعا الحلبوسي، بحسب البيان، إلى "ضرورة خلق حراك سياسي بين بغداد وأربيل؛ لحل جميع المشاكل العالقة، ومواصلة الحوار بين الكتل السياسية من أجل خلق أجواء إيجابية تعزز من الشراكة التاريخية بين الطرفين".



من جهته، أشار رئيس إقليم كردستان إلى أن "حكومة الإقليم منفتحة للحوار من أجل حل جميع الخلافات العالقة"، مؤكداً على "التنسيق مع الحكومة الاتحادية".

يذكر أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وصل، صباح اليوم الخميس، إلى أربيل والتقى برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.