الحلبوسي يدعو إلى حراك سياسي لحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل

دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الخميس، إلى ضرورة خلق حراك سياسي بين بغداد وأربيل لحل جميع المشاكل العالقة، فيما أكد رئيس إقليم كردستان نيجرفان البارزاني انفتاح أربيل للحوار مع بغداد من أجل حل الخلافات العالقة.
وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، كما بحث اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية اعتماد الحوار لتخفيف التوتر وحلَّ المشاكل من أجل تجنب الأزمات".
ودعا الحلبوسي، بحسب البيان، إلى "ضرورة خلق حراك سياسي بين بغداد وأربيل؛ لحل جميع المشاكل العالقة، ومواصلة الحوار بين الكتل السياسية من أجل خلق أجواء إيجابية تعزز من الشراكة التاريخية بين الطرفين".
من جهته، أشار رئيس إقليم كردستان إلى أن "حكومة الإقليم منفتحة للحوار من أجل حل جميع الخلافات العالقة"، مؤكداً على "التنسيق مع الحكومة الاتحادية".
يذكر أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وصل، صباح اليوم الخميس، إلى أربيل والتقى برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.
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