بعد غموض دام 30 عاما... العثور على أسوأ قاتل متسلسل (صورة)

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تعرفت الشرطة أخيرا على أسوأ قاتل متسلسل في كوريا الجنوبية بعد ما أربكت جرائمه العنيفة المحققين لأكثر من 30 عاما.
ونفذ القاتل سلسلة من الجرائم صدمت كوريا الجنوبية في الثمانينات وأوائل التسعينات (بين 1986 و1991)، عندما تعرضت 10 نساء على الأقل، تتراوح أعمارهن بين 14 و71 عاما، للاغتصاب والقتل في مدينة هواسونغ، جنوب غرب سيئول.
وقال المسؤولون، يوم الأربعاء 18 سبتمبر، إنه تم التعرف على المشتبه به الرئيسي، بعد أن اكتشفت هيئة الطب الشرعي التابعة للدولة، أن الحمض النووي الذي تم جمعه من اثنتين من الضحايا يتطابق معه.
وقالت وكالة شرطة جيونغ جى نامبو، إنها ستقدم المزيد من المعلومات عن القاتل، الذي لم يتم الكشف بعد عن اسمه في مؤتمر صحفي.
ولسوء الحظ بالنسبة لعائلات الضحايا، فإنه على الرغم من تحديد المشتبه به، لكنه لن يعاقب في قضية "جرائم قتل هواسونغ المتسلسلة"، حيث أقفلت القضية في أبريل 2006 بالتقادم، وهو الآن في السجن لارتكابه جريمة قتل مماثلة.
وكانت قضية "جرائم قتل هواسونغ المتسلسلة" مصدر إلهام رئيسي للفيلم الشهير "ذكريات القتل" الذي صدر عام 2003، وهو أحد أكثر الأفلام نجاحا في تاريخ السينما الكورية الجنوبية.
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