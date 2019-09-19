سفارة العراق في القاهرة: تسهيلات مُهمة للعراقيين القادمين الى مصر

وقالت السفارة في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إنها توصلت مع الجهات المعنية ذات الصلة في جمهورية مصر العربية، الى إجراء يسمح باحتفاظ العراقيين القادمين الى مصر بجوازات سفرهم عند وصولهم إليها وعدم سحبها منهم في المطار، كما هو مُتبع منذ سنوات"، مبينة أن هذا الاجراء طُبِّقَ بدءاً من هذا اليوم الخميس المصادف 19/9/2019.وأشارت السفارة الى أن السلطات المصرية، سَمحت بأن يكون حجم الأفواج السياحية العراقية القادمة الى مصر بــ(٥) أفراد فقط، بعدما كانت في السابق محددةً بـ(٢٠) فرداً.

وأوضحت السفارة أن هذه التسهيلات تأتي بعد تواصل مُثمر للسفير أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وكادر السفارة، مع الجهات المعنية ذات الصلة في جمهورية مصر العربية، التي أبدت تعاوناً كبيراً لإنجاز هذه التسهيلات، التي ستصب تطوير في العلاقات الانسانية بين الشعبين الشقيقين.



ونوهَت السفارة في ذات السياق، الى وجود تسهيلات أُخرى، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، خاصة بالعراقيين المقيمين في دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج العربي الذين يرومون زيارة جمهورية مصر العربية.