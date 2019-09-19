الحلبوسي للبارزاني: النقاط الخلافية يمكن معالجتها بالحوار البنّاء وفقاً للدستور

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، إمكانية معالجة النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل بالحوار البنّاء وفقاً للدستور، فيما أشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني إلى ضرورة توفر "النوايا الصادقة" لحل جميع المشاكل الخلافية.
وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، وآخر التطورات الإقليمية والدولية، إذ عبر الطرفان عن قلقهما من الأوضاع والتوترات في المنطقة، وأكدا على ضرورة التهدئة وتجنب الصراع لحفظ الاستقرار".
ودعا الحلبوسي، وفقاً للبيان، إلى "تعزيز العلاقة بين الإقليم والحكومة الإتحادية بما يحقق المشتركات الوطنية ويعزز استقرار العراق وسيادته"، مشيراً إلى أن "النقاط الخلافية يمكن معالجتها وفقا للدستور وبالحوار البنَّاء والشراكة بين كل مكونات الشعب العراقي".
من جانبه، أكد البارزاني على "ضرورة توفر النوايا الصادقة لحل كل المشاكل الخلافية، وتوفير أجواء الوفاق الاجتماعي والوطني بدلًا من ثقافة الكراهية والإقصاء"، متابعاً أن "الكرد شريك أساسي في البلاد، وأن هناك تعاوناً والتقاءً في الكثير من القضايا مع الحكومة الاتحادية".
يذكر أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وصل، صباح اليوم الخميس، إلى أربيل للقاء عدد من المسؤولين في إقليم كردستان.
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