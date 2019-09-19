شرطة ذي قار: القبض على 16 متهما اثر خلاف مسلح بمجلس عزاء

اعلن قائد شرطة ذي قار، اليوم الخميس، القبض على 16 متهما وضبط اسلحة واعتدة اثر خلاف مسلح بمجلس عزاء في قضاء سوق الشيوخ بالمحافظة.
واوضح الزيدي أن "الطرف الاول منع الطرف الثاني من الحضور الى مراسيم العزاء ولم يمتنع الاخير وعند حضورهم حدثت المشاجرة وادت الى مقتل وصابة ثمانية اشخاص".
وبحسب البيان، فقد "اشرف قائد شرطة المحافظة على العملية الامنية التي نفذتها قيادة الشرطة لمداهمة وتفتيش محل الحادث واحكام طوق امني حول المنطقة واجراء التفتيش الدقيق للبحث عن الجناة ومثيري الشجار".
وبين أن "العملية اسفرت عن القاء القبض على 16 متهما وضبط عدد كبير من الاسلحة والاعتدة".
واضاف الزيدي ان "قواتنا الامنية تستمر بملاحقة المطلوبين من اجل الحفاظ الامن والاستقرار وحماية ارواح وممتلكات الامنين"، مشددا "سنضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسة المساس بأمن المحافظة".
واشار قائد شرطة ذي قار الى "احالة المتهمين و الاوراق التحقيقية الى المحكمة المختصة".
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