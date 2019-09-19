الدوري النسوي.. الجوية يلاقي افروديت ونفط الشمال يواجه البلدي

وقال عضو اللجنة النسوية، علي عباس في بيان لاتحاد الكرة، "اقتربنا من نهاية الدوري النسوي، والى الآن الامور سارية على قدم وساق من جميع الجوانب التنظيمية والفنية والإدارية، فضلا عن التزام الفرق المشاركة بجميع تعليمات اللجنة النسوية".واضاف "سيشهد يوم غد الجمعة لقاءات المربع الذهبي بين الفرق الاربعة، واليوم نحن بانتظار حسم المتأهلين من المجموعة الاولى، بينما سيختتم الدوري النسوي للكرة الصالات يوم السبت المقبل بلقاء الفائزين من مباريات يوم غد الجمعة".

وأوضح عباس ان "اليوم ستشهد القاعة لقاءين، والاهم هو مباراة القوة الجوية وافروديت عند الساعة الثالثة والنصف عصرا من اجل حجز البطاقة الثانية الى جانب فريق نفط الشمال الذي سيلاقي فريق البلدي عند الساعة الخامسة والنصف، ونأمل ان يسير الدوري بالمسار نفسه الى الرمق الأخير بهذا النجاح، علما ان دوري هذا الموسم قد شاركت فيه تسعة فرق من مختلف محافظاتنا العزيزة، وبالتأكيد بعد هذا النجاح سيكون دوري الموسم المقبل اكثر اقبالا من قبل الفرق من اجل المشاركة في الدوري".

