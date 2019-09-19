الدوري النسوي.. الجوية يلاقي افروديت ونفط الشمال يواجه البلدي

2019-09-19 | 14:07
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يواجه فريق القوة الجوية نظيره افروديت، ضمن منافسات دوري كرة الصالات النسوي للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ المقام حاليا في قاعة الحلة، اليوم الخميس، عند الساعة الثالثة والنصف، للمنافسة على مركز وصافة الدوري، وتعقبها مباراة فريق نفط الشمال، متصدر المجموعة الاولى، بتسع نقاط، وفريق البلدي، فيما تأهل فريقا بلادي ونفط ميسان من المجموعة الثانية الى الأدوار النهائية، بانتظار المتأهلين من مباريات اليوم.
واضاف "سيشهد يوم غد الجمعة لقاءات المربع الذهبي بين الفرق الاربعة، واليوم نحن بانتظار حسم المتأهلين من المجموعة الاولى، بينما سيختتم الدوري النسوي للكرة الصالات يوم السبت المقبل بلقاء الفائزين من مباريات يوم غد الجمعة".
وأوضح عباس ان "اليوم ستشهد القاعة لقاءين، والاهم هو مباراة القوة الجوية وافروديت عند الساعة الثالثة والنصف عصرا من اجل حجز البطاقة الثانية الى جانب فريق نفط الشمال الذي سيلاقي فريق البلدي عند الساعة الخامسة والنصف، ونأمل ان يسير الدوري بالمسار نفسه الى الرمق الأخير بهذا النجاح، علما ان دوري هذا الموسم قد شاركت فيه تسعة فرق من مختلف محافظاتنا العزيزة، وبالتأكيد بعد هذا النجاح سيكون دوري الموسم المقبل اكثر اقبالا من قبل الفرق من اجل المشاركة في الدوري".
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