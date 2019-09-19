سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري ويفقد ٥ قروش جديدة

واصل سعر صرف الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وفقد نحو قرشين في البنك العربي الأفريقي مسجلا 16.28 جنيها للبيع مقابل 16.30 للبيع.

واستهل سعر صرف الدولار تعاملات اليوم على تراجع لليوم الثالث على التوالي، لينخفض متوسط سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري، بداية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة بنحو 3 قروش، ليصل إجمالي الهبوط 5 قروش في يوم واحد.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، عند 16.30 جنيه للشراء و16.40 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر وبلوم والأهلي اليوناني والبركة والأهلي الكويتي والمصرف المتحد وعودة.

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 16.32 جنيه للشراء و16.42 للبيع.

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وبلغ سعر العملة الخضراء في البنك التجاري مصر، أكبر بنك قطاع خاص، أقل سعر مسجلا 16.27 جنيه للشراء مقابل 16.37 جنيه للبيع.

وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري إن سعر صرف الدولار في مصر خاضع لآليات السوق، وأضاف في تعليق مقتضب لـ"العين الإخبارية" أسعار صرف العملات تم تحريريها ولا نتدخل فيها.

من جهته، قال علي الحريري نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية المصرية إن هناك حالة ركود نسبية في تداول الدولار في السوق المصري، وأضاف في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن التوقعات تشير إلى مزيد من الهبوط إذا استمر عدم الإقبال على العملة الأمريكية طويلا.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفق أسعار البنك الأهلي المصري، فقد بلغ سعر شراء اليورو 18.03 جنيه مقابل 18.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني للشراء 20.34 جنيه مقابل 20.51 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي 4.32 جنيه للشراء و4.37 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي 4.43 جنيه للشراء و4.46 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدينار الكويتي 53.60 جنيه للشراء و53.99 جنيه للبيع.

