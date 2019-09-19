القروي عن يوم الانتخابات: مؤلم ومجهد وسريالي

وصف المرشح الرئاسي التونسي، نبيل القروي، يوم الانتخابات في جولتها الأولى المقامة قبل أيام، بأته كان "مؤلما ومجهدا"، وهو الذي تلقى نتائجه بمحبسه القابع فيه منذ نحو شهر.

وقال القروي في مقابلة مع صحيفة "لو بوان" الفرنسية: "عشت يومًا سرياليًا مُنعت خلاله من التصويت، لقد كنت في إضراب عن الطعام وانفصلت عن العالم، كان يومًا مؤلمًا ومجهدًا".

وأضاف: "عندما ظهرت المؤشرات الأولية، كان شعوري خليط من كل شيء. كنت سعيداً لأن أكون في الجولة الثانية، ومصابا في الآن نفسه بخيبة أمل كبيرة لأني فقدت عشر نقاط تقريبًا من صناديق الاقتراع قبل 48 ساعة".

وعزا القروي التراجع إلى تأثير سجنه علاوة على "الماكينات" الانتخابية الموجودة على الأرض، والتابعة للإخوان والشاهد، والتي قال إنها عملت على بث الشائعات وإثناء الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم صالحهم، بزعم أنه "غير مؤهل".

Advertisements

وتابع القروي: "رغم كل ذلك، كنت فخوراً بشكل خاص بالشعب التونسي، الذي صوت مع ذلك بحرية وعاقب الأحزاب الحاكمة ".

وأكد القروي أنه في حال انتخابه رئيساً، سيكون رئيساً حداثياً، مدافعًا عن القيم الديمقراطية، ومتسامحًا، ويحترم حقوق الأقليات، وقريبًا من مواطنيه، وسيتجول في البلاد لمحاولة تحسين حياتهم".

كما تعهد بأن يكون " الرئيس الذي سيحرر الاقتصاد التونسي ويدعم الشركات ويشجع المستثمرين الذين سيحملون العلم التجاري والدبلوماسي لتونس، كما سيشجع المستثمرين الأجانب ويشجع الفنانين والمثقفين".

ووعد بأن يكون "رئيسًا يدلي بقرارات شجاعة وسيحارب الإرهاب، ويسعى لإحلال الأمن، وإعادة تونس إلى سياقها الإقليمي والمغاربي والمتوسطي".

وتأهل القروي، مرشح حزب "قلب تونس" الليبرالي، إلى الدور الثاني للاقتراع، وذلك إثر حصوله على 15.58 من الأصوات بالدور الأول، ليحل ثانيا خلف المرشح المستقل قيس سعيد.

ويخوض القروي الانتخابات من وراء القضبان، وذلك إثر توقيفه في 23 أغسطس/ آب الماضي، على خلفية اتهامات بالفساد وجهتها له منظمة "أنا يقظ" المحلية، وهو ما ينفيه، معتبرا أن توقيفه مؤامرة سياسية من الشاهد والإخوان لاستبعاده من الانتخابات.