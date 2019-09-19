جانتس يرفض دعوة نتنياهو: حكومة وحدة ليبرالية برئاستي

أعلن زعيم حزب"أزرق أبيض" المعارض بيني جانتس إنه يعتزم تشكيل حكومة وحدة ليبرالية برئاسته بعد فوز حزبه في الانتخابات.

وقال جانتس، في مؤتمر صحفي، إن "شعب إسرائيل يريد حكومة وحدة، وأنا أعتزم تشكيل حكومة وحدة ليبرالية برئاستي".

وفي إشارة إلى تقدم حزبه بمقعدين على حزب "الليكود" برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية قال جانتس: "أزرق أبيض هو الحزب الأكبر".

ولفت إلى أنه "سيجري مفاوضات بمسؤولية مع الجميع ولكنه لن يستسلم لأي شروط".





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وكان نتنياهو وجه، الخميس، دعوة علنية إلى جانتس للانضمام إلى حكومة وحدة وطنية بعد إعلان إخفاقه بتشكيل حكومة من اليمين.

وأشار نتنياهو إلى تجربة إسرائيل بتشكيل حكومة وحدة وطنية ما بين حزبي "الليكود" و"العمل" عام 1984.

وقد أبرزت نتائج فرز الأصوات تقدم "أزرق أبيض" بمقعدين على حزب "الليكود" بعد حصوله على 33 مقعدا مقابل حصول "الليكود" على 31 مقعدا من أصل مقاعد الكنيست الـ120.

ومن أجل تشكيل حكومة، فينبغي أن تحصل على ثقة 61 عضوا على الأقل في الكنيست المكون من 120 مقعدا.

وفي محاولة منه للدخول في مفاوضات مع "أزرق أبيض" من موقع قوة، فقد حصل نتنياهو على تفويض من كل الأحزاب اليمينية الشريكة له للتفاوض نيابة عنها.

وتملك الأحزاب اليمينية الشريكة لنتنياهو نحو 54 مقعدا في الكنيست ما يمنحه أفضلية على التحالف المحتمل لـ"أزرق أبيض" الذي لديه 44 مقعدا.