الجامعة العربية: انتخابات الرئاسة التونسية تمت في أجواء هادئة

قالت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات الرئاسية في تونس، إن عملية الاقتراع التي جرت الأحد الماضي، تمت في أجواء هادئة وتنظيم دقيق.

وأوضحت البعثة في تقرير تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، الخميس، أن عدد الناخبين المسجلين وصل إلي 7 ملايين و88 ألف ناخب.

وأشاد التقرير بجهود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية والتي نجحت في تسجيل 1.5 مليون ناخب جديد أغلبهم من الشباب والنساء من أصل 3.5 مليون غير مسجلين.

وأضاف" نتقدم بالشكر لهيئة الانتخابات التونسية على أدائها الذي اتسم بالجدية والحرفية والمهنية مما ساهم في إتمام العملية الانتخابية في مناخ يضمن نزاهة وحرية العملية".

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أعربت جامعة الدول العربية عن "ارتياحها للإعداد والتنظيم الجيد" لعملية الانتخابات الرئاسية التونسية.

وأكد أن فرق المراقبة التابعة للجامعة العربية زارت 105 مركز اقتراع وتواجدت بشكل دائم في 35 مركزا وحضرت عملية الفرز في 4 مراكز سجلت خلالها عدة ملاحظات.

وترأس فرق المراقبة التابعة للجامعة العربية السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي.

وغادرت فرق المراقبة التي ضمت مراقبين ينتمون لجميع الدول العربية عدا تونس، مقر الجامعة العربية بالقاهرة في 11 سبتمبر/ أيلول الجاري لتشارك في عملية مراقبة انتخابات الرئاسة بتونس.



