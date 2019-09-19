الان تتابع أستراليا تدين الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365 أدانت أستراليا بشدة، اليوم، الاعتداء التخريبي ضد منشأتين للنفط تابعتين لأرامكو. وأكدت وزيرة الخارجية الاسترالية ماريس باين في كلمة لها أمام مجلس الشيوخ الأسترالي الفيدرالي في العاصمة الاسترالية كانبيرا أن هذا العدوان غير مقبول وينتهك القانون الدولي ويمس بأمن الطاقة العالمي ويستهدف زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي والتأثير على المواطنيين ويشكل تهدياً حقيقياً للاستقرار الإقليمي والعالمي.أستراليا,هجوم أرامكو,الهجوم الإرهابي على أرامكو.

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