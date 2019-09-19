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تحطم مقاتلة بلجيكية من طراز إف 16 في فرنسا

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع تحطم مقاتلة بلجيكية من طراز إف 16 في فرنسا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع البلجيكية، على صفحتها عبر “تويتر” أن مقاتلة بلجيكية من طراز إف 16 تحطمت بالقرب من بلدة لوريان الساحلية الفرنسية في منطقة بريتاني.

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وجاء في التغريدة أن الشخصين اللذين كانا على متن المقاتلة تمكنا من الخروج من الطائرة.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية نقلا عن وزارة الدفاع والسلطات الفرنسية المحلية أن الاثنين نجيا، وجرى تحديد موقعيهما.

وذكرت صحيفة ويست فرانس أن المقاتلة تحطمت في ضواحي بلدة بلوفينر، على بعد 50 مترا من منزل تعرض لضرر جزئي من الحادث. وجرى تطويق المنطقة وتم استدعاء خدمات الطوارئ.

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