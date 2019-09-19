أرملة الشهيد المصري عادل رجائي: "رجال الجيش المصري والشرطة تاج على رؤوسنا" (فيديو)

الخميس 19 سبتمبر 2019

صورة من الفيديو

كتب الخليج 365

علقت الكاتبة الصحفية المصية سامية زين العابدين، أرملة الشهيد المصري عادل رجائي، على إعلان وزارة الداخلية المصرية مقتل 9 عناصر إرهابية بينهم متورط باغتيال زوجها قائلة: "بعد أيام ستكون الذكرى الثالثة لاستشهاد زوجي.. وربنا يطبط علي قلبي بهذا الخبر ويقول لي أن الذي اغتال زوجي في جهنم وبئس المصير".



ووجهت "زين العابدين"، رسالة مؤثرة لزوجها، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدي البلد"، مساء الأربعاء، قائلة: "بقول لزوجي ورفيق حياتي دمك مرحش هدر أولادك وحبايبك من وزارة الداخلية خده حقك.. ورجال الشرطة تاج فوق رؤسنا أنتم ورجال القوات المسلحة".

وأضافت أن رجال الشرطة والقوات المسلحة المصرية يحمون عرضنا وشرفنا، ونعيش في منازلنا في استقرار وأمن وأمان، وهم يقدمون أرواحهم الذكية فداء من أجل مصر.

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كما وجهت كلمة للرئيس المصري السيسي قائلة: "نحن أسر الشهداء يا ريس، ونقف خلف الجيش والشرطة والدولة المصرية، نحن خط الدفاع الأول، ولا نقل وطنية عن الجيش والشرطة وعلى استعداد أن نكون مشروع شهيد من أجل الوطن؛ لأن بلدنا لا يوجد أغلى منها".

وناشدت جموع الشعب المصري عدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب والفيدوهات المفبركة، مضيفة: "بلاش تجروا وراء فيديوهات حقيرة لراقصة باعت جسمها لمن يدفع الثمن.. وطالعة تشتم الجيش والرئيس والشرطة.. وبلاش شير لهؤلاء القتله المؤجرين عملاء أمريكا والموساد عبدة الدولار والاسترليني".

كما طالبت بعدم ترويج فيديوهات فنان فاشل يهاجم مصر- في إشارة إلى الهارب محمد على- لأن مصر أكبر من ذلك، مشددة على ضرورة وجود إعلام حرب موجه يقف بجانب الدولة المصرية.

وشددت أرملة الشهيد المصري عادل رجائي على أن مصر لن تسقط طالما هناك شرفاء من الجيش والشرطة الذين يضربون المثل والقدوة وهم تاج فوق الرؤوس.