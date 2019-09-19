فرنسا ترسل 7 خبراء للتحقيق في هجمات على أرامكو

قالت متحدثة باسم الجيش الفرنسي اليوم الخميس، إن باريس أرسلت سبعة خبراء عسكريين إلى السعودية للتحقيق في هجمات استهدفت منشأتي نفط يوم السبت، من بينهم خبراء مفرقعات، ومسارات صواريخ وأنظمة الدفاع أرض جو. وتحدث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في وقت سابق اليوم عن إرسال الخبراء. وقال لو دريان في حديث لتلفزيون "سي نيوز": "أعلن المتمردون في اليمن أنهم شنوا هذا الهجوم. هذا يصعب تصديقه إلى حد ما". وتابع قائلاً، "هناك تحقيق دولي، فلننتظر نتائجه. لن يكون لي رأي قبل هذه النتائج"، مضيفاً أن التحقيق في الهجمات سيكون سريعاً.



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