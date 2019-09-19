شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب أمريكي بانضمام «السعودية» و«الإمارات» لتحالف حماية الملاحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (واشنطن)

رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الخميس)، بإعلان السعودية والإمارات عن مشاركتهما في التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، مشددا على أن الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية حماية التجارة الدولية وحرية الملاحة.

وكانت المملكة قد أعلنت انضمامها للتحالف، أمس (الأربعاء)، لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي، واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين"، فيما قررت دولة الإمارات اليوم، الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات البحرية، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

ويهدف هذا التحالف الدولي إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية لمصالح الدول المشاركة في التحالف، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.

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وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج، مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

وكانت فكرة تشكيل التحالف الدولي، قد ظهرت في التاسع من يوليو الماضي، حين أعلن وقتها رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، عمل واشنطن على تشكيل هذا التحالف.

ووفق الخطة الأمريكية، تتولى الولايات المتحدة قيادة عمليات المراقبة البحرية واسعة النطاق، والاستطلاع، مع توفير سفن حربية لمهمات القيادة والسيطرة، في المقابل، تقدم دول التحالف الأخرى سفنا لتسيير دوريات بالقرب من سفن القيادة الأميركية.

ويشمل الجزء الثالث من المهمة أفرادا من التحالف لمرافقة سفن بلادهم التجارية، وناقلات النفط التي تحمل أعلامها عبر المنطقة.

وتواصل مسؤولون أمريكيون، من مستويات مختلفة، مع مسؤولين من 62 دولة لمناقشة إمكانية انضمامها للتحالف العسكري.