امريكا تحذر من السفر الى الاراضي السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن

ارتفعت حدة المخاوف الأمريكية من تصاعد الاحداث في السعودية الامر الذي دعا الولايات المتحدة الى تحذير مواطنيها من السفر إلى السعودية، نتيجة تعرضها لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة من قبل الجيش واللجان الشعبية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في إرشادات نُشرت على موقعها الإلكتروني، إن “أفراد البعثة الأمريكية وعائلاتهم غير مسموح لهم باستخدام مطار أبها دون موافقة رئيس البعثة”.

وتعرض مطار أبها لاستهدافات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ أطلقتها القوات اليمنية، رداً على غارات طيران التحالف السعودي الاماراتي، التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية لليمن.

وكثّف الجيش واللجان هجماتهم على عدة أهداف في عمق الأراضي السعودية، بينها استهداف منشآت النفط وقصف مطارات نجران وجيزان وأبها الدولي، وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط.