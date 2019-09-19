مرتضى منصور يفضح محمد علي وينشر ملفه الأسود: ملحد وشمام وأهان الكعبة

كتب: ضياء السقا

واصل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجومه على الفنان الهارب محمد علي، واتهمه بأنه ملحد وخمورجي وشاذ جنسيا، حسب تعبيره، كما سرد تاريخه الأسود وعلاقته بالإخوان.

وقال مرتضى في تقرير عرضه برنامج "الزمالك اليوم"، على قناة الحدث: "محمد علي ملحد، بشهادة أحد أصدقائه، وأهان الكعبة الشريفة وقام بعمل حركة خارجة أثناء تواجده أمام بيت الله الحرام، وأنكر وجود إله".

وتابع منصور: "أنا لو كداب يا محمد يا علي يا شمام يا شاذ، اطلع كدبني واتحداك، ولو أنت راجل أنزل مصر ياملحد، وأنا عرفت بلاوي سودة عنك من البنت الكومبارس بتاعة إسكندرية".

وواصل رئيس الزمالك: "واحد شاذ جنسيا وملحد إزاي بقى الإخوان المسلمين ماشين وراه؟!.. ولا أنتوا مش مسلمين؟!".

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وأضاف مرتضى: "محمد علي قاعد في إسانيا وبيسرح النسوان هناك، وقال إيه عاملي مناضل بأمارة إيه؟ ده أنت قواد".

وعرض برنامج الزمالك اليوم فيديو لشخص عرف نفسه أنه صديق المقاول الهارب محمد علي، مشيرا إلى أن محادثة دارت بينه وبين المقاول منذ عدة أشهر، أنكر فيها وجود إله، قائلًا: محمد علي سافر للسعودية وتوجه للكعبة وأشار إليها بإشارات غير لائقة، متحديًا قدرة الله في الدفاع عن الكعبة، علاوة علي قيامه بتحويل 20 شخص من ديانتهم إلي الإلحاد.

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