نائب أميركي: يتعين على واشنطن وليس السعودية أن ترد على "هجوم أرامكو"

رأى النائب الأميركي، آدم كيزينغر أنه "يتعين على الولايات المتحدة الأميركية، وليس السعودية، أن ترد على "هجوم أرامكو"، معرباً عن اعتقاده أنه "إذا قامت السعودية بالرد العسكري المباشر على إيران، حتى وإن كانت الضربة جزئية، فإن ذلك قد يشعل حربا إقليمية وسيترتب عليه تداعيات كبيرة على أمن أميركا القومي، فيما ستشكل أي ضربة أمريكية ضد إيران ردا لن يكون هناك أي رد مقابل من إيران عليه".
ولفت إلى أن "إسرائيل تقوم بضرب إيران في سوريا بشكل شبه أسبوعي ولا تقوم إيران بالرد"، مشيراً إلى أن "هناك 3 خيارات للرد بعد الهجوم على منشآت أرامكو، الذي تتهم الولايات المتحدة الأميركية والسعودية إيران بتنفيذه، وهي إما ضرب منشأة نفطية إيرانية كرد جزئي، أو ضرب مواقع الأسلحة التي إنطلق منها هذا الهجوم، وهو المرجح بحسب قول كيزينغر، أو مهاجمة أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا".
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