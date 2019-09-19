اعلن رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، منافس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في الانتخابات التشريعية، أنه يريد أن يكون رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي من المقرر أن تنبثق من هذه الانتخابات.
وقال قبل اجتماع مع كوادر حزبه للصحافيين "الإسرائيليون يريدون حكومة وحدة، أريد أن أشكل هذه الحكومة على أن أتولى رئاستها".
ولم تصدر النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية التي أجريت الثلاثاء حتى الان.
وتشير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى تقدم تحالف أزرق أبيض بمقعدين على حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو، وذلك بعد فرز 97 في المئة من الأصوات.
كانت هذه تفاصيل خبر غانتس يعلن رغبته في أن يكون رئيس حكومة الوحدة في اسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.