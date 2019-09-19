غانتس يعلن رغبته في أن يكون رئيس حكومة الوحدة في اسرائيل

اعلن رئيس حزب "أزرق أبيض" ​بيني غانتس​، منافس رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ في ​الانتخابات التشريعية​، أنه يريد أن يكون رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي من المقرر أن تنبثق من هذه الانتخابات.

وقال قبل اجتماع مع كوادر حزبه للصحافيين "الإسرائيليون يريدون حكومة وحدة، أريد أن أشكل هذه ​الحكومة​ على أن أتولى رئاستها".

ولم تصدر النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية التي أجريت الثلاثاء حتى الان.

وتشير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى تقدم تحالف أزرق أبيض بمقعدين على حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو، وذلك بعد فرز 97 في المئة من الأصوات.