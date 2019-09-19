الاناضول: ضبط 53 مهاجرا غير نظامي غربي تركيا

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "فرق ​خفر السواحل​ التركية ضبطت 53 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل قضاء ديدم، في ولاية آيدن غربي البلاد ورصدت قارباً يقل 16 مهاجراً بينهم أطفال، متجهاً نحو ​اليونان​ وجرى ضبط ​المهاجرين​، ثمانية منهم صوماليون، وأربعة سوريون، وأربعة عراقيون ".

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