لفتت مسؤولة تركية عبر وكالة "​رويترز​" للانباء إلى ان "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أصبح أكثر تفهما بشأن السبب الذي دفع ​تركيا​ لشراء ​منظومة​ ​صواريخ​ "إس-400" الروسية". وثمة خلاف بين ​أنقرة​ و​واشنطن​ حول شراء تركيا لمنظومة ​الصواريخ​ الروسية التي تقول ​الولايات المتحدة​ إنها لا تتوافق مع دفاعات ​حلف شمال الأطلسي​، وتمثل تهديدا ل​طائرة​ الشبح "إف-35" التي تنتجها شركة لوكيهد مارتن والتي تعتزم أنقرة أيضا شراءها وكانت شريكا في إنتاجها.

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولة تركية: ترامب بات يتفهم سبب شراء أنقرة منظومة "إس-400" الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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