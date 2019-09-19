النشرة: العثور على جثة مواطن في محله في زحلة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة أنه عُثر على المواطن و.ص. جثة هامدة في محله في زحلة وحضرت ​القوى الامنية​ الى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة سبب الوفاة وقد نقلت عناصر ​الدفاع المدني​ الجثة الى ​مستشفى الياس الهراوي الحكومي​.

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