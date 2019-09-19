لافروف: على كل دول الخليج الجلوس إلى طاولة المفاوضات لتخفيض التصعيد في المنطقة

اعتبر وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ ان "على كل ​دول الخليج​ الجلوس إلى طاولة المفاوضات لتخفيض التصعيد في المنطقة"، مشيرا الى ان "​موسكو​ تدعو إلى اتخاذ خطوات وقائية لتجنب تكرار هجمات مماثلة لهجمات أرامكو". ورأى لافروف أن "الاتهامات بهجمات أرامكو لفريق بدون أدلة تزيد التوتر في المنطقة".

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