مقتل ضابط سعودي بانفجار عبوة ناسفة في حضرموت أثناء تفكيكها

قتل ضابط سعودي وجنود يمنيون في ​انفجار​ في محافظة ​حضرموت​ شرق اليمن. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، لوكالة "سبوتنيك" بأن "​عبوة ناسفة​ انفجرت أثناء محاولة تفكيكها من قبل عسكريين سعوديين ويمنيين في مديرية شبام غرب وادي حضرموت". وحسب المصدر، أسفر الانفجار عن مقتل ضابط سعودي برتبة عقيد وجنديين يمنيين وإصابة آخرين.

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