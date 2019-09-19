اعلن مسؤول ب​وزارة الخارجية الاميركية​ عبر "​الخليج 365​" وتعليقا على خبر منع منح تأشيرة دخول ​الولايات المتحدة​ لوزير الصحة اللبناني ​جميل جبق​ للمشاركة بأعمال ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ في نيويورك، أن "وزارة الخارجية الاميركية لا تعلق على تفاصيل متعلقة بحالات لتأشيرات السفر للأفراد".

لمزيد من المعلومات يرجى تصفّح مقال "جبق مُنع من دخول أميركا وهذا ما علّقت الخارجية الأميركية عليه عبر "النشرة".



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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالخارجية الاميركية للنشرة: لا نعلق على تفاصيل متعلقة بحالات لتأشيرات السفر للأفراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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