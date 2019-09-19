قاضي التحقيق يصدر مذكرة توقيف بحق صاحب شركة بلازا تورز

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان ​نقولا منصور​ مذكرة توقيف وجاهية في حق صاحب شركة "بلازا تورز" للسياحة والسفر فواز.ف الموقوف منذ 26 آب الماضي.

وكانت ​المديرية العامة للأمن العام​ ،بناء لإشارة ​النيابة العامة التمييزية​، قد تسلمت فواز بعد هروبه الى ​سوريا​ عند نقطة ​المصنع​ وأحالته الى القضاء المختص. وجاء توقيفه على خلفية قيامه بأعمال نصب وإحتيال من خلال الشركة التي يملكها وذلك عبر تأمين تذاكر سفر وحجوزات فندقية وهمية ضمن إطار الرحلات السياحية،ما أدى الى احتجاز مئات المواطنين بين تركيا وجورجيا ودول أخرى.