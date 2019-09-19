باسيل وقع مع وزير التجارة البريطاني اتفاقيات ثنانية بين لبنان وبريطانيا

وقع وزير الخارجية ​جبران باسيل​ مع وزير شؤون ال​سياسة​ التجارية البريطانية كونر بيرنز اتفاقية تجارية بين ​لبنان​ وبريطانيا ما يضمن قدرة الشركات والمستهلكين البريطانيين على مواصلة التداول التجاري بنفس الشروط مع لبنان عندما تخرج من ​الاتحاد الأوروبي​.

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