جنبلاط عن تلفزيون المستقبل: في خضم الاحداث والازمات ذهب صوت حر صوت متنوع

اشار رئيس حزب ​التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له حول تعليق العمل في "​تلفزيون المستقبل​" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "في خضم الاحداث والازمات ذهب صوت حر صوت متنوع صوت معتدل صوت اسسه رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ رمز الانفتاح و​البناء​ والحوار ذهب صوت المستقبل"، اضاف قائلا "لكن مهما تكابروا وهددوا واستكبروا لن نخاف ولن نفقد الامل".

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