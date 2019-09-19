القصيفي التقى سفير الكويت وعرض معه الوضع العام

التقى نقيب محرري الصحافة ال​لبنان​ية جوزف القصيفي سفير دولة ​الكويت​ ​عبد العال القناعي​ وعرض معه الوضع العام وسبل التنسيق والتعاون بين ​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية وجمعية الصحفيين الكويتيين، والجسم الصحافي والاعلامي في كل من البلدين.

وشكر النقيب القصيفي السفير القناعي على الجهد الذي يبذله في سبيل توطيد الصلات بين لبنان والكويت على مختلف المستويات، آملاً في أن تستمر هذه الصلات متينة، تسودها الإيجابية المتبادلة والانفتاح الدائم.

من جهته أكد السفير القناعي على "متانة العلاقات التي تربط لبنان بدولة الكويت، وعلى أواصر الأخوة التي تشدّ شعبي البلدين"، مثمناً "دور الصحافة اللبنانية في خدمة القضايا الوطنية والقومية".



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