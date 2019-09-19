الجماعة الاسلامية: يجب ان لا يبقى طالب فلسطيني خارج مقاعد الدراسة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في ​لبنان​ الدكتور ​بسام حمود​ في مركز الجماعة في صيدا وفداً قيادياً من ​حركة حماس​ برئاسة ممثلها في لبنان الدكتور ​احمد عبد الهادي​، حيث جرى التداول بالاوضاع الفلسطينية بشكل عام وما آلت اليه التحركات بشأن قرار ​وزارة العمل​، مؤكدين ان تواجد ​الشعب الفلسطيني​ في لبنان له خصوصية تم مراعاتها من كافة الوزارات المتعاقبة بما فيها وزارة العمل في الحكومات السابقة، مجددين دعوة الوزير المختص للتراجع عن قراره ومطالبين ​الحكومة​ باقرار الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني وتثبيتها بقانون يصدر عن ​مجلس النواب​.

وتوقف المجتمعون امام القضية المستجدة والمتمثّلة بازمة استيعاب ​الطلاب​ ​الفلسطينيين​ في ​المدارس الرسمية​ وطالبوا ​وزارة التربية​ والجهات المختصة إيجاد الحلول اللازمة بأسرع وقت ومعاملة طلابنا الفلسطينيين كاخوانهم اللبنانيين دون أي تفرقة لكي لا يبقى أي طالب خارج مقاعد الدراسة.

كما تداول المجتمعون بالاوضاع الأمنية والاجتماعية داخل ​المخيمات​، مؤكدين على التضامن والتعاون للتصدي لمؤامرة العصر التي تستهدف تصفية ​القضية الفلسطينية​، ومواجهة كل التحديات ودعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه بالعودة الى وطنه.