الجماعة الاسلامية: يجب ان لا يبقى طالب فلسطيني خارج مقاعد الدراسة

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان الدكتور بسام حمود في مركز الجماعة في صيدا وفداً قيادياً من حركة حماس برئاسة ممثلها في لبنان الدكتور احمد عبد الهادي، حيث جرى التداول بالاوضاع الفلسطينية بشكل عام وما آلت اليه التحركات بشأن قرار وزارة العمل، مؤكدين ان تواجد الشعب الفلسطيني في لبنان له خصوصية تم مراعاتها من كافة الوزارات المتعاقبة بما فيها وزارة العمل في الحكومات السابقة، مجددين دعوة الوزير المختص للتراجع عن قراره ومطالبين الحكومة باقرار الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني وتثبيتها بقانون يصدر عن مجلس النواب.
وتوقف المجتمعون امام القضية المستجدة والمتمثّلة بازمة استيعاب الطلاب الفلسطينيين في المدارس الرسمية وطالبوا وزارة التربية والجهات المختصة إيجاد الحلول اللازمة بأسرع وقت ومعاملة طلابنا الفلسطينيين كاخوانهم اللبنانيين دون أي تفرقة لكي لا يبقى أي طالب خارج مقاعد الدراسة.
كما تداول المجتمعون بالاوضاع الأمنية والاجتماعية داخل المخيمات، مؤكدين على التضامن والتعاون للتصدي لمؤامرة العصر التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ومواجهة كل التحديات ودعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه بالعودة الى وطنه.
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