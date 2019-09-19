قوى الأمن: توقيف عصابة تروج المخدرات على طلاب الجامعات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "بتاريخ 12/9/2019، توافرت معلومات ل​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة ​الشرطة القضائية​ حول قيام شخص مجهول بترويج المخدرات على العديد من طلاب ​الجامعات​"، مشيرة الى أنه "بناء عليه، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات، أوقف المكتب المذكور بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحده الشرطة القضائية المشتبه به، ويدعى: و. ر. (مواليد عام 1995، سوري) بتفتيش منزله، عُثر بداخله على كمية من المخدرات عبارة عن: /2،57/ كلغ من مادة ​حشيشة الكيف​. /27/ غ من ​الماريجوانا​. غرام ونصف من ماده ​الكوكايين​. وميزانَين حساسَين وكمية من أكياس النايلون الصغيرة التي تُستخدم لتوضيب المخدرات".

وأوضحت أنه "بالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدرات بأنواعها المختلفة، إلى العديد من طلاب الجامعات في العاصمة ​بيروت​، وذلك بعد ان يستحصل عليها من (ر. و.، مواليد عام 1992، لبناني). بتاريخ 13/9/2019 وفي محلة ​الحمرا​، وبعد عمليات الرصد والمراقبة، جرى توقيف شخصين يقومان بنقل المخدرات الى المروج (و. ر.) المذكور، وهما كل من: ي. ن. (مواليد عام 1989، لبناني) ح. و. (مواليد عام 1997، لبناني) وضُبط بحوزتهما كيلوغراماً واحداً من ماده حشيشة الكيف وغرامين من مادة الكوكايين، كانا بصدد تسليمها إلى الموقوف (و. ر.) بعد ان قاما بنقلها من ​البقاع​ إلى بيروت. أودعوا مع المضبوط ​القضاء​ المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين".