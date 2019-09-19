بطيش اكد نموّ قطاع صناعة النبيذ رغم الوضع الاقتصاديّ الراهن

لفت وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ إلى "نموّ قطاع صناعة ​النبيذ​ رغم الوضع الاقتصاديّ الراهن"، ولاحظ أن "تزايد عدد مصانع النبيذ يعكس حيوية هذا القطاع في ​لبنان​، ويساهم في تعزيز النموّ الاقتصادي وتوفير فرص العمل".

ورأى بطيش أن "مهرجان Vinifest في نسخته الثانية عشرة يساهم في تعزيز مكانة النبيذ اللبناني في السوق المحلية، وفي التعريف بنوعيته العالية وبجودته، بعد أن أصبح ذائع الصيت على المستوى الدولي"، معتبراً أن "الصناعات الغذائية اللبنانية، ومنها النبيذ، قطاع يمكن أن يتميّز فيه لبنان عالمياً، وهذا ما يستوجب دعم تطويره وتعزيزه وتسويقه محلياً وخارجياً".