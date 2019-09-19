أقدم مجهول على سرقة جيب نوع هيونداي "توكسون" لون اسود، تعود ملكيته للمواطنة (ر، ن)، من أمام منزلها في بلدة ​كوكبا​ - قضاء ​حاصبيا​، وتم تقديم شكوى في مخفر درك حاصبيا الذي تولى التحقيق بالموضوع.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سرقة سيارة في بلدة كوكبا بحاصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.