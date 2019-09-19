إنتخاب شوكت مسلماني رئيسا للجنة أصدقاء لبنان النيابية في سيدني

انتخب نائب رئيس المجلس التشريعي في ولاية "نيوساوث ويلز" شوكت مسلماني ال​لبنان​ي الأصل، رئيسا للجنة أصدقاء لبنان النيابية التي تضم عددا من النواب، وانتخب نائب مقعد اوتلي مارك كوري نائبا لرئيس اللجنة.

حضر الجلسة عدد من أعضاء البرلمان في مقدمهم رئيس المجلس التشريعي ​جان عجاقة​، قنصل عام لبنان في ​سيدني​ شربل معكرون والقنصل اللبناني ريمون الشملاتي اللذان توجها بالتهنئة الى مسلماني وأعضاء اللجنة، متمنين لهم التوفيق في تعزيز التعاون بين لبنان والولاية.