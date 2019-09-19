إنتخاب شوكت مسلماني رئيسا للجنة أصدقاء لبنان النيابية في سيدني

انتخب نائب رئيس المجلس التشريعي في ولاية "نيوساوث ويلز" شوكت مسلماني اللبناني الأصل، رئيسا للجنة أصدقاء لبنان النيابية التي تضم عددا من النواب، وانتخب نائب مقعد اوتلي مارك كوري نائبا لرئيس اللجنة.
حضر الجلسة عدد من أعضاء البرلمان في مقدمهم رئيس المجلس التشريعي جان عجاقة، قنصل عام لبنان في سيدني شربل معكرون والقنصل اللبناني ريمون الشملاتي اللذان توجها بالتهنئة الى مسلماني وأعضاء اللجنة، متمنين لهم التوفيق في تعزيز التعاون بين لبنان والولاية.
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