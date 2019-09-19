"المصريين الأحرار" بأسيوط يطلق مبادرة: "لا لغلاء التجار"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق حزب المصريين الأحرار بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، مبادرة: "لا لغلاء التجار"، لرفع المعاناة عن المواطنين ومحاربة الغلاء، وذلك تحت رعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب للاهتمام بالدور المجتمعى والخدمى إلى جانب السياسى.
وأكد النائب جمال عباس، أمين الحزب بالمحافظة أنه سيتم توفير لحوم بلديه مخفضة الأسعار وبعض السلع الأخرى وقد رحب بعض التجار بذلك وسيتم التنسيق مع إدارة التموين بمنفلوط.
وقال حسام الدين فهمي، أمين المصريين الأحرار بمنفلوط ، إن المبادرة ستبدأ يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وإنه تم الاتفاق مع عدد من الصيدليات ومحلات الخضار والفواكه والجزارة ومحلات البقالة على البيع بأسعار مخفضة.
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